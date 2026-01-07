KONFLIKT IRAN-IZRAELPOLITYKATURCJAWOJNA W GAZIEBIZNES I TECHNOLOGIAWYRÓŻNIONEOPINIA
Polska wśród najchętniej wybieranych kierunków emigracyjnych Brytyjczyków
W 2025 roku Polska znalazła się na siódmym miejscu wśród najchętniej wybieranych kierunków emigracyjnych przez Brytyjczyków.
Na zdjęciach: 2025 zdjęć ukazuje kontrast między agendą Zachodu a cierpieniem Gazy
W obrazach: palestyńscy chrześcijanie w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu świętują Boże Narodzenie po raz pierwszy od dwóch lat
Czy Europa jest przegranym w nowej wielkiej rywalizacji mocarstw między USA, Rosją i Chinami?
Trwały pokój w wojnie Rosja-Ukraina "całkiem blisko": turecki minister spraw zagranicznych
Hakan Fidan podkreśla, że Turcja "przyjęłaby odpowiedzialność za komponent morski, który miałby zostać ustanowiony w przypadku pokoju".
William A. Booth
Syed Unns
Alfonso Insuasty Rodriguez
Autor Khalid Abdalla
Autor Ahmed Najar
Polska gotowa odegrać wiodącą rolę logistyczną w potencjalnym porozumieniu pokojowym w Ukrainie
Donald Tusk mówi, że rola Polski w procesie pokojowym "musi być kluczowa i fundamentalna", sugerując, że Ukraina mogłaby "pójść polską drogą", gdyby osiągnięte zostało trwałe porozumienie.
Francja, Wielka Brytania i Ukraina podpisują deklarację o zamiarze rozmieszczenia wielonarodowych sił po rozmowach w Paryżu
Ruch ten następuje po szczycie "Koalicji Chętnych", który skupił się na gwarancjach bezpieczeństwa, których Ukraina potrzebuje w przypadku zawieszenia broni, aby powstrzymać dalszą rosyjską agresję.
Trump rozważa opcje, także wojskowe, w celu przejęcia Grenlandii - Biały Dom
“Prezydent i jego zespół rozważają szereg opcji realizacji tego ważnego celu polityki zagranicznej, a oczywiście wykorzystanie amerykańskich sił zbrojnych zawsze jest opcją, jaką dysponuje zwierzchnik sił zbrojnych," określił Biały Dom.
Dziesiątki tysięcy osób w Stambule w geście solidarności z Gazą
Święta Bożego Narodzenia w Gazie
Święta Bożego Narodzenia w duchu oporu w Palestynie
Lekarze bez Granic ostrzegają: nowe izraelskie przepisy mogą zablokować działalność organizacji pozarządowych w Strefie Gazy od 2026 roku
Szpital Al-Shifa w Gazie wznawia działanie najważniejszych oddziałów
Prezydent Turcji, chwali “odważną postawę” TRT i Anadolu w relacjonowaniu ludobójstwa w Gazie
USA nakładają sankcje na sędziów MTK za działania “wymierzone” w Izrael
Nowe regulacje mają ograniczyć dostęp młodzieży do mediów społecznościowych
Polityka
Sikorski krytykuje polskich prawicowców po operacji USA w Wenezueli
Trump grozi drugą interwencją w Wenezueli, jeśli "nie będą się zachowywać", ostrzega Kolumbię
Premier Danii wzywa Trumpa, aby przestał grozić przejęciem Grenlandii
Trump mówi, że USA "będą rządzić" Wenezuelą
Dziesiątki tysięcy osób bez prądu w Berlinie
Wenezuela protestuje przeciwko amerykańskim bombardowaniom i zatrzymaniu Maduro
Zdjęcia satelitarne pokazują zniszczenia w Caracas
Silnie strzeżony konwój Maduro uchwycony w Nowym Jorku
Helikoptery przelatują nad stolicą Wenezueli, podczas gdy miasto wstrząsają eksplozje
Na zdjęciach: Palestyńczycy w Gazie organizują masowy ślub dla dziesiątek par
Eurowizja 2026: bez zakazu flag i bez zagłuszania reakcji publiczności
Prezydent Karol Nawrocki odwołał tegoroczne obchody Chanuki w Pałacu Prezydenckim
43-letni muzułmanin uznany za bohatera. Obezwładnił sprawcę strzelaniny w Sydney
Zwycięzca Eurowizji z 2024 roku, Nemo, zwróci trofeum z powodu dalszego udziału Izraela w konkursie
Papież Leon odprawił pierwszą mszę świętą w Wigilię Bożego Narodzenia
Eurowizja 2026: Polska weźmie udział w konkursie, mimo protestów wobec Izraela
Islandia piątym europejskim państwem, który rezygnuje z Eurowizji 2026
TRT wychodzi z posiedzenia EBU, spór o udział Izraela w Konkursie Piosenki Eurowizji
Codzienny Skrót Wiadomości, 7 grudnia
Dlaczego Labubu to coś więcej niż tylko moda?
Prognozowanie trzęsień ziemi: dlaczego nauka nadal nie potrafi przewidzieć dużych wstrząsów?
Czy zbudujemy elektrownie jądrowe na Księżycu?
Piłka nożna dla lepszego jutra
Konflikt w Jemenie uniemożliwia powrót polskich turystów
Rosja twierdzi, że ukraińskie ataki dronów celowały w Moskwę codziennie w 2026 roku
Świat reaguje na amerykańskie naloty na Wenezuelę i "schwytanie" prezydenta Maduro
Najwyższy dyplomata Wenezueli wzywa do globalnej solidarności przeciwko USA w ich "kolonialnej wojnie"
Maduro jest w amerykańskiej niewoli, stanie przed sądem, Rubio powiedział senatorowi
Wybuchy wstrząsają Caracas po ostrzeżeniu Trumpa o atakach na Wenezuelę
Prezydent Maduro i jego żona zostali zmuszeni do opuszczenia Wenezueli, twierdzi Trump
Kuba i Kolumbia potępiają doniesienia o rzekomych atakach USA na Wenezuelę
Kim Dzong Un chwali żołnierzy walczących dla Rosji
30 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią w 2025 roku
Pierwsze orędzie noworoczne Karola Nawrockiego – życzenia dla Polski i Polaków na 2026 rok
Dziesiątki tysięcy ludzi maszerują w Stambule w solidarności z Palestyną
Finlandia zatrzymuje statek i aresztuje załogę w ramach dochodzenia w sprawie uszkodzenia podmorskiego kabla
Zełenski mówi Ukraińcom, że porozumienie pokojowe jest "oddalone o 10 procent"
Rosja i Ukraina wymieniają się oskarżeniami o ataki dronów przed Sylwestrem