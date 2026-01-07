BIZNES I TECHNOLOGIA
Nowe regulacje mają ograniczyć dostęp młodzieży do mediów społecznościowych
Polska inicjatywa wpisuje się w szerszy europejski trend, który nasilił się po decyzji Australii o ograniczeniu dostępu do mediów społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia.
Trump mówi, że USA "będą rządzić" Wenezuelą
Prezydent Trump mówi, że Stany Zjednoczone "będą rządzić" Wenezuelą, dopóki nie nastąpi bezpieczna zmiana władzy, dodając, że amerykańskie firmy naftowe wkrótce wejdą również do tego kraju w Ameryce Łacińskiej.
Umowa na HÜRJET to historyczny przełom dla eksportu obronnego Turcji
Trzydzieści samolotów HÜRJET ma zostać dostarczonych do Hiszpanii w ramach długoterminowego programu szkoleniowego i wsparcia technicznego.
Polska technologia wesprze niemiecki program satelitarny
Produkcja pierwszych satelitów ma rozpocząć się w trzecim kwartale dwa tysiące dwudziestego szóstego roku.
Belgia wzmacnia obronę. Polskie PIORUN-y trafiły do wojska
Szkolenia dla żołnierzy rozpoczną się niezwłocznie, natomiast ich bardziej zaawansowany etap zaplanowano na 2026 rok.
UE opóźnia umowę o wolnym handlu Mercosur po proteście rolników
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała przywódców, że podpisanie zostanie opóźnione do stycznia, po tym jak nie udało się uzyskać wystarczającego poparcia.
