Czy Wielka Brytania jest gotowa pociągnąć Izrael do odpowiedzialności za zbrodnie przeciwko Palestyńczykom?

Pomimo eskalacji retoryki ze strony urzędników brytyjskich w związku z działaniami Izraela w Strefie Gazy, rzeczywiste zmiany w polityce pozostają nieuchwytne. Bez konkretnych środków, stanowisko Londynu może być postrzegane jako symboliczne pozowanie, a nie zasadnicza zmiana.