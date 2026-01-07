KONFLIKT IRAN-IZRAEL
Trump twierdzi, że zakończył sześć wojen od czasu objęcia urzędu. Czy to rzeczywiście prawda?
Amerykański prezydent lubi przedstawiać siebie jako architekta wielu porozumień pokojowych. Jednakże kryzysy wywołane przez Stany Zjednoczone, z ludobójstwem w Strefie Gazy jako najbardziej oczywistym przykładem, opowiadają inną historię.
Izrael grozi powstrzymaniem Iranu przed odbudową programu nuklearnego, sugeruje możliwość wznowienia konfliktu
Israel Katz grozi, że nie można pozwolić Iranowi na wznowienie programów jądrowych i rakietowych, wzywa do przyjęcia zdecydowanej postawy militarnej w całym regionie.
Iran oświadcza, że nie porzuci wzbogacania uranu, podkreślając, że program nuklearny ma charakter pokojowy
Minister spraw zagranicznych Iranu potwierdza poważne uszkodzenia obiektów nuklearnych, określa wzbogacanie uranu jako kwestię narodowej dumy; Trump mówi, że USA uderzy ponownie "jeśli będzie to konieczne".
Iran i grupa państw E3 uzgodniły wznowienie rozmów nuklearnych w Stambule
Rozmowy odbędą się po tym, jak negocjacje Teheranu ze Stanami Zjednoczonymi zostały zakłócone przez nieuzasadnione ataki Izraela na Iran.
Iran oświadcza, że współpraca nuklearna zależy od zakończenia "podwójnych standardów" przez MAEA
Prezydent Pezeshkian mówi, że Teheran zawiesił dostęp inspektorów ONZ z powodu "stronniczego" postępowania szefa MAEA Rafaela Grossiego.
Netanyahu popiera wysiedlenie Palestyńczyków, Trump lekceważy rozwiązanie dwupaństwowe
Podczas spotkania w Białym Domu premier Izraela nominował Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla. Obaj przywódcy rozmawiali o nadziejach na zawieszenie broni, negocjacjach z Iranem i kwestii rozwiązania dwupaństwowego.
