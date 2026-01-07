OPINION
Niemcy zwrócą Polsce artefakty skradzione w czasie II wojny światowej
Podczas II wojny światowej Niemcy zagrabili niezliczoną ilość polskich dzieł sztuki oraz archiwów historycznych, co od lat stanowiło powód napięć między obydwoma państwami.
Eurowizja 2026: bez zakazu flag i bez zagłuszania reakcji publiczności
ORF, austriacki nadawca-gospodarz Konkursu Piosenki Eurowizji 2026, poinformował 16 grudnia, że nie zakaże żadnej oficjalnej flagi ani nie będzie stosować “sztucznych oklasków” w celu zagłuszania buczenia — jak miało to miejsce w 2025 roku.
Islandia piątym europejskim państwem, który rezygnuje z Eurowizji 2026
Islandia ogłosiła, że nie weźmie udziału w Konkursie Piosenki Eurowizji 2026 — poinformował nadawca publiczny RUV 10 grudnia — po tym, jak Europejska Unia Nadawców (EBU) potwierdziła dopuszczenie Izraela do przyszłorocznej edycji konkursu.