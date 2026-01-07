KULTURA I SZTUKA

Papież Leon odprawił pierwszą mszę świętą w Wigilię Bożego Narodzenia
Papież Leon XIV wykorzystał okazję, aby skrytykować materializm. Według obserwatorów zasygnalizował także powrót do starszych tradycji Kościoła.
Eurowizja 2026: bez zakazu flag i bez zagłuszania reakcji publiczności
ORF, austriacki nadawca-gospodarz Konkursu Piosenki Eurowizji 2026, poinformował 16 grudnia, że nie zakaże żadnej oficjalnej flagi ani nie będzie stosować “sztucznych oklasków” w celu zagłuszania buczenia — jak miało to miejsce w 2025 roku.
Eurowizja 2026: Polska weźmie udział w konkursie, mimo protestów wobec Izraela
Do tej pory z udziału w konkursie zrezygnowały Słowenia, Hiszpania, Holandia i Irlandia.
Islandia piątym europejskim państwem, który rezygnuje z Eurowizji 2026
Islandia ogłosiła, że nie weźmie udziału w Konkursie Piosenki Eurowizji 2026 — poinformował nadawca publiczny RUV 10 grudnia — po tym, jak Europejska Unia Nadawców (EBU) potwierdziła dopuszczenie Izraela do przyszłorocznej edycji konkursu.
TRT wychodzi z posiedzenia EBU, spór o udział Izraela w Konkursie Piosenki Eurowizji
Nadawcy potępiają dalszy udział Izraela w obliczu ludobójstwa w Strefie Gazy, przy czym kilku członków europejskich ogłasza bojkot Eurowizji 2026.
Na zdjęciach: Palestyńczycy w Gazie organizują masowy ślub dla dziesiątek par
54 par zawarło związek małżeński podczas masowego ślubu, który odbył się wśród ruin w Khan Younis.
