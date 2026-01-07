Eurowizja 2026: bez zakazu flag i bez zagłuszania reakcji publiczności

ORF, austriacki nadawca-gospodarz Konkursu Piosenki Eurowizji 2026, poinformował 16 grudnia, że nie zakaże żadnej oficjalnej flagi ani nie będzie stosować “sztucznych oklasków” w celu zagłuszania buczenia — jak miało to miejsce w 2025 roku.