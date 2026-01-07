OPINIA
William A. BoothWilliam A. Booth
"Zmiana reżimu" doprowadziła tylko do chaosu. Czy Wenezuela może być wyjątkiem?
Dzisiejsza porcja wydarzeń
Plaża Bondi, nienawiść antymuzułmańska i selektywna polityka przemocy
Autor Syed Unns
Ofensywa Trumpa na Amerykę Łacińską to próba przebudowy globalnej struktury władzy
Autor Alfonso Insuasty Rodriguez
Długa droga Palestyny do sprawiedliwości: gdy kultura wyprzedza władzę
Autor Khalid Abdalla
Wspominając 7 października: sporne wspomnienia i trwające konsekwencje
Autor Ahmed Najar
Rozliczenie Erdogana w ONZ: Gaza, "Wielki Izrael" i przyszłość regionu
By Hursit Dingil
POZA WIADOMOŚCIAMI
Plan E1 Izraela zamienia rozwiązanie dwupaństwowe w iluzję
Ahmed NajarAhmed Najar
80 lat po Hiroszimie, zagrożenie nuklearne wciąż wisi nad nami
Susi SnyderSusi Snyder
Czy Wielka Brytania jest gotowa pociągnąć Izrael do odpowiedzialności za zbrodnie przeciwko Palestyńczykom?
Dr H.A. HellyerDr H.A. Hellyer
Czy energia jądrowa jest odpowiedzią, gdy Azja Środkowa szuka nowych źródeł energii, aby pobudzić wzrost?
Autor Djoomart Otorbaev
Palestyńska 'noc kryształowa': Izraelscy osadnicy szaleli na okupowanym Zachodnim Brzegu
Autor Husam Maarouf
Granice sojuszu: Dlaczego dla Putina Iran nie jest wart wojny
Autor Salman Niyazi
Od strajku do spirali: Czy Stany Zjednoczone właśnie przekształciły regionalny konflikt w wojnę na Bliskim Wschodzie?
Autor Mehmet Emre Kahraman
Izrael może mieć bombę, ale nie Iran: Hipokryzja międzynarodowego porządku
Autor Sami Al-Arian
Izraelskie ataki na Iran: Wykalkulowane odwrócenie uwagi Netanjahu od Strefy Gazy?
Autor Luciano Zaccara
Czy zwycięstwo Karola Nawrockiego w Polsce jest punktem zwrotnym dla Europy?
By Denys Kolesnyk
Wyróżnieni autorzy
Ozan Ahmet Cetin
Sejsmiczna zmiana: To, co przyniesie sztuczna inteligencja, nie będzie tylko zwykłym biznesem
Emir Hadikadunic
Izolacja Netanjahu pogłębia się, nawet Trump trzyma się na dystans
Mehmet Emre Kahraman
Złota kopuła Trumpa i kilka niewygodnych pytań
Talha Yavuz
Krym na rozdrożu: plan pokojowy Trumpa i alternatywy
Nakba to dopiero początek; wojna Izraela z Palestyną przewyższa wszelką dotychczasową przemoc
By Zena Al Tahhan