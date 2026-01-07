OPINION DETAIL
"Zmiana reżimu" doprowadziła tylko do chaosu. Czy Wenezuela może być wyjątkiem?
Powrót retoryki "zmiany reżimu” w odniesieniu do Wenezueli rodzi dobrze znane pytania o władzę, precedensy oraz granice międzynarodowej powściągliwości.
"Zmiana reżimu" doprowadziła tylko do chaosu. Czy Wenezuela może być wyjątkiem?
UTILITY - SPOTLIGHT AUTHORS
Hursit Dingil
author
Ahmed Najar
author
Susi Snyder
author
Dr H.A. Hellyer
author
Luke Coffey
Plaża Bondi, nienawiść antymuzułmańska i selektywna polityka przemocy
Świat szybko obwinił religię za atak terrorystyczny w Australii, ale wygodnie ignoruje fakt, że mężczyzna, który stawił czoła zabójcom i uratował tak wiele istnień, jest również muzułmaninem.
Plaża Bondi, nienawiść antymuzułmańska i selektywna polityka przemocy
Ofensywa Trumpa na Amerykę Łacińską to próba przebudowy globalnej struktury władzy
Trwająca wrogość Stanów Zjednoczonych wobec Wenezueli - a w mniejszym stopniu również wobec Kolumbii - musi być postrzegana jako część szerszej strategii mającej na celu przeformułowanie globalnej równowagi sił w fazie przejściowej w kierunku nowego, wielobiegunowego porządku.
Ofensywa Trumpa na Amerykę Łacińską to próba przebudowy globalnej struktury władzy
Długa droga Palestyny do sprawiedliwości: gdy kultura wyprzedza władzę
Od Gazy po Afrykę Południową, walka o wyzwolenie pokazuje, że polityka podąża za kulturami i że globalna świadomość może kształtować świat.
Długa droga Palestyny do sprawiedliwości: gdy kultura wyprzedza władzę
Wspominając 7 października: sporne wspomnienia i trwające konsekwencje
Dwa lata później wydarzenia z 7 października wciąż budzą głębokie kontrowersje. Narracja, która się wyłania, zależy równie mocno od interpretacji, co od faktów, kształtując sposób, w jaki świat postrzega Izrael, Palestynę i kruche perspektywy na pokój.
Wspominając 7 października: sporne wspomnienia i trwające konsekwencje