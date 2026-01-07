POLITYKA
Trwały pokój w wojnie Rosja-Ukraina "całkiem blisko": turecki minister spraw zagranicznych
Hakan Fidan podkreśla, że Turcja "przyjęłaby odpowiedzialność za komponent morski, który miałby zostać ustanowiony w przypadku pokoju".
Trwały pokój w wojnie Rosja-Ukraina "całkiem blisko": turecki minister spraw zagranicznych
OPINIA
opinion
author
William A. Booth
author
Alfonso Insuasty Rodriguez
author
Hursit Dingil
Autor Dr H.A. Hellyer
Autor Luke Coffey
Polska gotowa odegrać wiodącą rolę logistyczną w potencjalnym porozumieniu pokojowym w Ukrainie
Donald Tusk mówi, że rola Polski w procesie pokojowym "musi być kluczowa i fundamentalna", sugerując, że Ukraina mogłaby "pójść polską drogą", gdyby osiągnięte zostało trwałe porozumienie.
Polska gotowa odegrać wiodącą rolę logistyczną w potencjalnym porozumieniu pokojowym w Ukrainie
Francja, Wielka Brytania i Ukraina podpisują deklarację o zamiarze rozmieszczenia wielonarodowych sił po rozmowach w Paryżu
Ruch ten następuje po szczycie "Koalicji Chętnych", który skupił się na gwarancjach bezpieczeństwa, których Ukraina potrzebuje w przypadku zawieszenia broni, aby powstrzymać dalszą rosyjską agresję.
Francja, Wielka Brytania i Ukraina podpisują deklarację o zamiarze rozmieszczenia wielonarodowych sił po rozmowach w Paryżu
Trump rozważa opcje, także wojskowe, w celu przejęcia Grenlandii - Biały Dom
“Prezydent i jego zespół rozważają szereg opcji realizacji tego ważnego celu polityki zagranicznej, a oczywiście wykorzystanie amerykańskich sił zbrojnych zawsze jest opcją, jaką dysponuje zwierzchnik sił zbrojnych," określił Biały Dom.
Trump rozważa opcje, także wojskowe, w celu przejęcia Grenlandii - Biały Dom
Sikorski: presja ekonomiczna kluczem do rozmów pokojowych z Rosją
Zdaniem szefa polskiej dyplomacji tylko konsekwentne i skoordynowane sankcje gospodarcze mogą realnie wpłynąć na Moskwę.
Sikorski: presja ekonomiczna kluczem do rozmów pokojowych z Rosją
Sojusznicy Ukrainy spotkają się w Paryżu
Rozmowy mają dotyczyć gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa.
Sojusznicy Ukrainy spotkają się w Paryżu