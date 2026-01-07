OPINIA
"Zmiana reżimu" doprowadziła tylko do chaosu. Czy Wenezuela może być wyjątkiem?
Powrót retoryki "zmiany reżimu” w odniesieniu do Wenezueli rodzi dobrze znane pytania o władzę, precedensy oraz granice międzynarodowej powściągliwości.
Francja, Wielka Brytania i Ukraina podpisują deklarację o zamiarze rozmieszczenia wielonarodowych sił po rozmowach w Paryżu
Ruch ten następuje po szczycie "Koalicji Chętnych", który skupił się na gwarancjach bezpieczeństwa, których Ukraina potrzebuje w przypadku zawieszenia broni, aby powstrzymać dalszą rosyjską agresję.
Trump rozważa opcje, także wojskowe, w celu przejęcia Grenlandii - Biały Dom
“Prezydent i jego zespół rozważają szereg opcji realizacji tego ważnego celu polityki zagranicznej, a oczywiście wykorzystanie amerykańskich sił zbrojnych zawsze jest opcją, jaką dysponuje zwierzchnik sił zbrojnych," określił Biały Dom.