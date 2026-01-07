SPORT

Sport

Polska ogłasza plany ubiegania się o organizację Letnich Igrzysk Olimpijskich 2040
Polska planuje złożyć swoją kandydaturę najpóźniej na początku 2026 roku.
Polska ogłasza plany ubiegania się o organizację Letnich Igrzysk Olimpijskich 2040
OPINION
opinion
Ponad 70 sportowców wzywa UEFA do zawieszenia Izraela
Ponad 70 piłkarzy oraz organizacje praw człowieka apelują do UEFA o wykluczenie Izraela z europejskich rozgrywek piłkarskich, potępiając wykorzystywanie sportu do normalizacji okupacji terytoriów palestyńskich.
Ponad 70 sportowców wzywa UEFA do zawieszenia Izraela
Ponad 25 000 osób podpisało petycję w Wielkiej Brytanii domagając się wykluczenia Izraela z międzynarodowych rozgrywek piłkarskich
Petycja, zainicjowana przez Palestine Solidarity Campaign i dostarczona do Federacji Piłkarskiej na Wembley, wzywa do odwołania meczu Ligi Europy Aston Villi z Maccabi Tel Awiw oraz wykluczenia Izraela z globalnych rozgrywek.
Ponad 25 000 osób podpisało petycję w Wielkiej Brytanii domagając się wykluczenia Izraela z międzynarodowych rozgrywek piłkarskich
UEFA rozważa zawieszenie Izraela, USA grożą zablokowaniem zakazu udziału w Mistrzostwach Świata 2026
Kraje europejskie, na czele z Hiszpanią i Norwegią, naciskają na UEFA, aby przeprowadzić nadzwyczajne głosowanie w sprawie zawieszenia Izraela w międzynarodowych rozgrywkach. Rząd Stanów Zjednoczonych zapowiedział zablokowanie ewentualnego zakazu, co prowadzi do poważnego politycznego starcia dla organu zarządzającego piłką nożną.
UEFA rozważa zawieszenie Izraela, USA grożą zablokowaniem zakazu udziału w Mistrzostwach Świata 2026
Lewandowski znów kapitanem reprezentacji
Nowy selekcjoner przywraca napastnika Barcelony do składu i oddaje mu opaskę kapitana.
Lewandowski znów kapitanem reprezentacji
“Mordercy od 1939” – śledztwo po incydencie na Węgrzech
Incydent na meczu wywołał oburzenie i napięcia dyplomatyczne. Prezydent Polski potępił transparent określając go jako obrazę pamięci Polaków. Ambasada Izraela w Warszawie również skrytykowała gest kibiców.
“Mordercy od 1939” – śledztwo po incydencie na Węgrzech