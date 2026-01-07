UEFA rozważa zawieszenie Izraela, USA grożą zablokowaniem zakazu udziału w Mistrzostwach Świata 2026

Kraje europejskie, na czele z Hiszpanią i Norwegią, naciskają na UEFA, aby przeprowadzić nadzwyczajne głosowanie w sprawie zawieszenia Izraela w międzynarodowych rozgrywkach. Rząd Stanów Zjednoczonych zapowiedział zablokowanie ewentualnego zakazu, co prowadzi do poważnego politycznego starcia dla organu zarządzającego piłką nożną.