Trump potwierdził że amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce
W środę, podczas wizyty prezydenta Polski Karola Nawrockiego w Białym Domu, prezydent USA Donald Trump usłyszał w Gabinecie Owalnym pytanie dotyczące stacjonujących na terenie Polski amerykańskich wojsk.
4 września 2025
Trump potwierdził, że siły amerykańskie nie zostaną przeniesione z Polski.
