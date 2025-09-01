86. rocznica wybuchu II wojny światowej: Hołd dla poległych
Uroczystości upamiętniające 86. rocznicę wybuchu II wojny światowej rozpoczęły się o godz. 4:45 od alarmu syren, oddając tym samym hołd poległym. W tym samym czasie rozbrzmiał dzwon Pax et Reconcilatio – Pokój i pojednanie.
1 września 2025
W uroczystościach na Westerplatte uczestniczyli m.in. prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, a także harcerze, żołnierze, kombatanci, samorządowcy i mieszkańcy.