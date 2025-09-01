Samolot LOT-u wypadł z pasa startowego na lotnisku w Wilnie

Tusk: Polska, Niemcy i Europa muszą uniezależnić się od rosyjskich dostaw energii

Putin:“Jeśli Europa nagle zechce iść na wojnę, jesteśmy na to gotowi”

Kultura i Sztuka Udostępnij

86. rocznica wybuchu II wojny światowej: Hołd dla poległych

Uroczystości upamiętniające 86. rocznicę wybuchu II wojny światowej rozpoczęły się o godz. 4:45 od alarmu syren, oddając tym samym hołd poległym. W tym samym czasie rozbrzmiał dzwon Pax et Reconcilatio – Pokój i pojednanie.