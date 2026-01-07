WOJNA W GAZIE
Dziesiątki tysięcy ludzi maszerują w Stambule w solidarności z Palestyną
Pod przewodnictwem przywódców religijnych i obywatelskich w manifestacji "Nie milczymy” wzięli udział przedstawiciele ponad 400 organizacji społeczeństwa obywatelskiego.
Dziesiątki tysięcy ludzi maszerują w Stambule w solidarności z Palestyną
OPINIA
opinion
author
Khalid Abdalla
author
Ahmed Najar
author
Hursit Dingil
Autor Ahmed Najar
Autor Dr H.A. Hellyer
Rozmowy na temat rozmieszczenia tureckich wojsk w Strefie Gazy: Trump
"Mam świetne relacje z prezydentem Erdoganem i będziemy o tym rozmawiać" - powiedział prezydent USA przed spotkaniem z Netanjahu na Florydzie.
Rozmowy na temat rozmieszczenia tureckich wojsk w Strefie Gazy: Trump
Europejscy członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ potępiają wzrost przemocy osadników izraelskich
Państwa członkowskie ostrzegają, że nielegalne ataki osadników utrudniają pokój, wzywając Izrael do ochrony Palestyńczyków zgodnie z prawem międzynarodowym i utrzymania status quo na świętych miejscach w Jerozolimie.
Europejscy członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ potępiają wzrost przemocy osadników izraelskich
Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjmuje rezolucję popierającą prawo Palestyńczyków do samostanowienia
Środek ten został przyjęty większością głosów, przy 164 krajach głosujących za, potwierdzając wsparcie dla niezależnego państwa palestyńskiego.
Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjmuje rezolucję popierającą prawo Palestyńczyków do samostanowienia
Eurowizja 2026: Polska weźmie udział w konkursie, mimo protestów wobec Izraela
Do tej pory z udziału w konkursie zrezygnowały Słowenia, Hiszpania, Holandia i Irlandia.
Eurowizja 2026: Polska weźmie udział w konkursie, mimo protestów wobec Izraela
Turcja w ONZ: Gaza jest "sygnałem alarmowym” dla globalnej prewencji ludobójstwa
Przedstawicielka Ankary ostrzegła społeczność międzynarodową, że poważne okrucieństwa wciąż trwają, i wezwała do pociągnięcia do odpowiedzialności za "rażące naruszenia” obserwowane w Gazie.
Turcja w ONZ: Gaza jest "sygnałem alarmowym” dla globalnej prewencji ludobójstwa