W obrazach: palestyńscy chrześcijanie w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu świętują Boże Narodzenie po raz pierwszy od dwóch lat

Palestyńscy chrześcijanie organizują publiczne świętowanie Bożego Narodzenia po raz pierwszy od października 2023 roku, kiedy to obchody zostały wstrzymane w Strefie Gazy z powodu ataków Izraela, a na Zachodnim Brzegu - w geście solidarności z oblężoną enklawą.