Dzisiejsza porcja wydarzeń
W obrazach: palestyńscy chrześcijanie w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu świętują Boże Narodzenie po raz pierwszy od dwóch lat
Palestyńscy chrześcijanie organizują publiczne świętowanie Bożego Narodzenia po raz pierwszy od października 2023 roku, kiedy to obchody zostały wstrzymane w Strefie Gazy z powodu ataków Izraela, a na Zachodnim Brzegu - w geście solidarności z oblężoną enklawą.
POZA WIADOMOŚCIAMI
WYSŁANNIK TRUMPA WITKOFF SPOTYKA SIĘ Z PUTINEM — CZY MOŻE ODNIEŚĆ SUKCES W SPRAWIE UKRAINY PO IMPASIE W STREFIE GAZY?
Steve Witkoff spotyka się z prezydentem Władimirem Putinem po raz piąty w tym roku, w ramach rozmów, które prezydent Trump określił jako kluczowe, przy zbliżającym się piątkowym terminie narzuconym przez Biały Dom.
Wyróżnieni autorzy
Teheran zasygnalizował swoją złość z powodu ataków Izraela i USA, zawieszając swoje kontakty z organem nadzorującym energię jądrową. Eksperci twierdzą jednak, że ten krok nie oznacza wycofania się z Traktaku o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.