Polski minister ostrzega przed trwającą "wojną cybernetyczną" z Rosją
Minister cyfryzacji ostrzega, że rosyjscy operatorzy mogą próbować włamać się do polskich sieci.
Boeing wyprodukuje Apache dla Polski
Zamówienie złożone przez Polskę jest największą zagraniczną transakcją dotyczącą śmigłowców Apache w całej historii programu.
Eurostat: Polska w gronie państw z wysokim wzrostem dochodów
W całej Unii Europejskiej realny dochód gospodarstw domowych na osobę wzrósł średnio o 22%.
Szwecja dostarczy nowe okręty podwodne dla Polski
Szwedzka grupa obronna Saab dostarczy okręty w ramach długo planowanego programu Orka.
Włochy: Amazon podejrzewany o udział w przemycie towarów z Chin
Śledztwo ma zostać rozszerzone na pozostałe państwa UE. Już w lipcu prokuratorzy z Mediolanu przedstawili ustalenia organom ścigania m.in z Niemiec, Francji, Niderlandów, Polski.
Haubice K9 trafiły do polskich jednostek wojskowych
Kolejna partia południowokoreańskiego sprzętu wojskowego trafia do polskiej armii.
