POLITYKA
Europa rozważa ostrzejsze działania wobec ataków hybrydowych przypisywanych Rosji
Think tank GLOBSEC odnotował ponad 110 przypadków sabotażu w Europie od stycznia do lipca, głównie w Polsce i we Francji, często z udziałem osób powiązanych z Moskwą.
Turcja to most między Azją a Europą – przemówienie papieża
Papież Leon XIV podkreślił podczas swojego przemówienia w Ankarze, że Turcja pełni funkcję łącznika nie tylko między Azją a Europą, lecz przede wszystkim wewnątrz własnego społeczeństwa.
Erdogan chwali wizytę papieża w Turcji jako kluczowy krok w umacnianiu wspólnego przekazu
Papież Leon XIV przebywa w Turcji do niedzieli w ramach swojej pierwszej zagranicznej podróży i planuje odwiedzić wiele miast, w tym Stambuł i Iznik, dawniej znany jako Niceja.
OPINIA
opinion
author
Alfonso Insuasty Rodriguez
author
Hursit Dingil
author
Dr H.A. Hellyer
Autor Luke Coffey
Autor Salman Niyazi
Rosja zamknie polski konsulat na Syberii jako krok odwetowy
Moskwa poinformowała ambasadora Polski, że zamknie konsulat Warszawy w Irkucku po tym, jak Polska zamknęła rosyjską placówkę w Gdańsku z powodu domniemanej dywersji, pogłębiając rozłam między dwoma krajami.
Rosja: nie ma ustępstw w kluczowych kwestiach umowy w sprawie Ukrainy
Wiceminister spraw zagranicznych mówi, że Moskwa pozostaje wierna ustaleniom uzgodnionym z USA w Anchorage.
Europa i Afryka zapowiadają bliższą współpracę gospodarczą oraz działania w kontekście migracji
Liderzy obu kontynentów uzgodnili działania na rzecz rozwoju gospodarczego, industrializacji, bezpiecznych dostaw surowców oraz migracji.
