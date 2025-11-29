Rosja zamknie polski konsulat na Syberii jako krok odwetowy

Moskwa poinformowała ambasadora Polski, że zamknie konsulat Warszawy w Irkucku po tym, jak Polska zamknęła rosyjską placówkę w Gdańsku z powodu domniemanej dywersji, pogłębiając rozłam między dwoma krajami.