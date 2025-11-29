OPINIA
Ofensywa Trumpa na Amerykę Łacińską to próba przebudowy globalnej struktury władzy
Trwająca wrogość Stanów Zjednoczonych wobec Wenezueli - a w mniejszym stopniu również wobec Kolumbii - musi być postrzegana jako część szerszej strategii mającej na celu przeformułowanie globalnej równowagi sił w fazie przejściowej w kierunku nowego, wielobiegunowego porządku.
