Izraelski Kneset przesunął naprzód projekty ustaw dotyczące kary śmierci dla Palestyńczyków oraz zamknięcia zagranicznych mediów
Skrajnie prawicowy rząd forsuje kontrowersyjne środki wymierzone w palestyńskich więźniów i zagraniczne media, podczas gdy krytycy ostrzegają przed pogłębiającym się autorytaryzmem.
Ponad 25 000 osób podpisało petycję w Wielkiej Brytanii domagając się wykluczenia Izraela z międzynarodowych rozgrywek piłkarskich
Petycja, zainicjowana przez Palestine Solidarity Campaign i dostarczona do Federacji Piłkarskiej na Wembley, wzywa do odwołania meczu Ligi Europy Aston Villi z Maccabi Tel Awiw oraz wykluczenia Izraela z globalnych rozgrywek.
OPINIA
Długa droga Palestyny do sprawiedliwości: gdy kultura wyprzedza władzę
Od Gazy po Afrykę Południową, walka o wyzwolenie pokazuje, że polityka podąża za kulturami i że globalna świadomość może kształtować świat.
Historyczna sesja Trybunału Gazy w Stambule przygotowuje się do ogłoszenia ostatecznego werdyktu
Czterodniowa sesja na Uniwersytecie Stambulskim gromadzi światowych ekspertów, aktywistów i dziennikarzy, gdy niezależny Trybunał Gazy przygotowuje się do ogłoszenia ostatecznego wyroku w sprawie izraelskich zbrodni wojennych.