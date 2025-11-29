WOJNA W GAZIE
Dziennikarz z Gazy odpowiada na zarzuty izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Motasem Ahmad Dalloul jest jednym z wielu dziennikarzy w Gazie, którzy muszą korzystać z międzynarodowej karty SIM, aby mieć dostęp do internetu.
Izraelski Kneset przesunął naprzód projekty ustaw dotyczące kary śmierci dla Palestyńczyków oraz zamknięcia zagranicznych mediów
Skrajnie prawicowy rząd forsuje kontrowersyjne środki wymierzone w palestyńskich więźniów i zagraniczne media, podczas gdy krytycy ostrzegają przed pogłębiającym się autorytaryzmem.
Ponad 25 000 osób podpisało petycję w Wielkiej Brytanii domagając się wykluczenia Izraela z międzynarodowych rozgrywek piłkarskich
Petycja, zainicjowana przez Palestine Solidarity Campaign i dostarczona do Federacji Piłkarskiej na Wembley, wzywa do odwołania meczu Ligi Europy Aston Villi z Maccabi Tel Awiw oraz wykluczenia Izraela z globalnych rozgrywek.
Khalid Abdalla
Ahmed Najar
Hursit Dingil
Autor Ahmed Najar
Autor Dr H.A. Hellyer
"Absolutnie przerażające": premier Irlandii potępia nowe izraelskie naloty na Gazę
"Wzywam wszystkie strony do przestrzegania i wdrażania porozumienia o zawieszeniu broni oraz wzywam do zwiększenia pomocy humanitarnej dla ludności Gazy" - mówi irlandzki Taoiseach.
Historyczna sesja Trybunału Gazy w Stambule przygotowuje się do ogłoszenia ostatecznego werdyktu
Czterodniowa sesja na Uniwersytecie Stambulskim gromadzi światowych ekspertów, aktywistów i dziennikarzy, gdy niezależny Trybunał Gazy przygotowuje się do ogłoszenia ostatecznego wyroku w sprawie izraelskich zbrodni wojennych.
Odmowa Izraela do współpracy opóźnia dochodzenie w sprawie śmierci polskiego pracownika pomocy
Wiceminister spraw zagranicznych podkreśla, że kilka krajów doświadczyło tych samych przeszkód w relacjach z Izraelem.
