Historyczna sesja Trybunału Gazy w Stambule przygotowuje się do ogłoszenia ostatecznego werdyktu

Czterodniowa sesja na Uniwersytecie Stambulskim gromadzi światowych ekspertów, aktywistów i dziennikarzy, gdy niezależny Trybunał Gazy przygotowuje się do ogłoszenia ostatecznego wyroku w sprawie izraelskich zbrodni wojennych.