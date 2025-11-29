WYRÓŻNIONE
Akta Epsteina trafiły na biurko Trumpa do podpisu: Co oznacza ten moment
Dzisiejsza porcja wydarzeń
TRT World Forum 2025 rozpoczęło się hołdem dla dziennikarzy zabitych w Strefie Gazy
Na zdjęciach: Huragan Melissa celuje w Kubę po spustoszeniu Jamajki
Zełenski spotka się z Trumpem: Co mogą oznaczać Tomahawki dla Ukrainy?
Na zdjęciach: Palestyńczycy i Izraelczycy wybuchają radością, gdy Hamas i Izrael zgadzają się na pierwszą fazę porozumienia w sprawie Gazy
9 największych kłamstw, rozpowszechnianych przez Izrael po 7 października 2023 roku
POZA WIADOMOŚCIAMI
Dni bez końca: W zniszczonej Gazie, codzienna walka matki o przetrwanie
Jak globalne korporacje finansują nielegalne osiedla Izraela na palestyńskich ziemiach
Czy krucha koalicja Netanjahu przetrwa plan pokojowy dla Gazy, Trumpa?
Genetyczne dziedzictwo wojny: Jak konflikt kształtuje przyszłe pokolenia w Strefie Gazy
Trump twierdzi, że zakończył sześć wojen od czasu objęcia urzędu. Czy to rzeczywiście prawda?
Wysłannik Trumpa Witkoff spotyka się z Putinem — czy może odnieść sukces w sprawie Ukrainy po impasie w Strefie Gazy?
Google przyznaje, że jego system nie ostrzegł milionów ludzi w Turcji w 2023 roku
Czy narastająca tyrada Trumpa przeciwko Rosji sygnalizuje zmianę w stanowisku Europy wobec wojny na Ukrainie?
Zawieszenie broni w Gazie i polityczne przetrwanie Netanjahu: Czego oczekiwać od spotkania izraelskiego premiera z Trumpem
Zdjęcia: Teksas zmaga się ze skomplikowaną akcją ratunkową – liczba ofiar powodzi przekroczyła 100
Wyróżnieni autorzy
Na zdjęciach: Irańczycy świętują "zwycięstwo" nad Izraelem w 12-dniowym konflikcie