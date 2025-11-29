Na zdjęciach: Palestyńczycy i Izraelczycy wybuchają radością, gdy Hamas i Izrael zgadzają się na pierwszą fazę porozumienia w sprawie Gazy

Palestyńczycy wychodzą na ruiny Gazy, by świętować porozumienie, a Izraelczycy zalewają ulice Izraela, wyrażając swoją radość.