OFENSYWA TRUMPA NA AMERYKĘ ŁACIŃSKĄ TO PRÓBA PRZEBUDOWY GLOBALNEJ STRUKTURY WŁADZY
Trwająca wrogość Stanów Zjednoczonych wobec Wenezueli - a w mniejszym stopniu również wobec Kolumbii - musi być postrzegana jako część szerszej strategii mającej na celu przeformułowanie globalnej równowagi sił w fazie przejściowej w kierunku nowego, wielobiegunowego porządku.
Wspominając 7 października: sporne wspomnienia i trwające konsekwencje
Dwa lata później wydarzenia z 7 października wciąż budzą głębokie kontrowersje. Narracja, która się wyłania, zależy równie mocno od interpretacji, co od faktów, kształtując sposób, w jaki świat postrzega Izrael, Palestynę i kruche perspektywy na pokój.
W momencie, gdy świat obchodzi 80. rocznicę zrzucenia bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki, historie ocalałych oraz eskalacja napięć nuklearnych jasno pokazują, że tylko całkowita likwidacja broni atomowej może położyć kres temu zagrożeniu.
By Susi Snyder
Atak w Pahalgamie po raz kolejny ujawnił, jak szybko podejrzenia padają na indyjskich muzułmanów, przekształcając ich ze współobywateli w podejrzanych i zmieniając narodową tragedię w narzędzie marginalizacji.
By Ambreen Agha