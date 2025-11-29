Trump twierdzi, że zakończył sześć wojen od czasu objęcia urzędu. Czy to rzeczywiście prawda?
Amerykański prezydent lubi przedstawiać siebie jako architekta wielu porozumień pokojowych. Jednakże kryzysy wywołane przez Stany Zjednoczone, z ludobójstwem w Strefie Gazy jako najbardziej oczywistym przykładem, opowiadają inną historię.
Iran oświadcza, że nie porzuci wzbogacania uranu, podkreślając, że program nuklearny ma charakter pokojowy
Minister spraw zagranicznych Iranu potwierdza poważne uszkodzenia obiektów nuklearnych, określa wzbogacanie uranu jako kwestię narodowej dumy; Trump mówi, że USA uderzy ponownie "jeśli będzie to konieczne".
OPINION
Po zawieszeniu współpracy z MAEA – co czeka irański program nuklearny?
Teheran zasygnalizował swoją złość z powodu ataków Izraela i USA, zawieszając swoje kontakty z organem nadzorującym energię jądrową. Eksperci twierdzą jednak, że ten krok nie oznacza wycofania się z Traktaku o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.
Netanyahu popiera wysiedlenie Palestyńczyków, Trump lekceważy rozwiązanie dwupaństwowe
Podczas spotkania w Białym Domu premier Izraela nominował Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla. Obaj przywódcy rozmawiali o nadziejach na zawieszenie broni, negocjacjach z Iranem i kwestii rozwiązania dwupaństwowego.