Ponad 25 000 osób podpisało petycję w Wielkiej Brytanii domagając się wykluczenia Izraela z międzynarodowych rozgrywek piłkarskich
Petycja, zainicjowana przez Palestine Solidarity Campaign i dostarczona do Federacji Piłkarskiej na Wembley, wzywa do odwołania meczu Ligi Europy Aston Villi z Maccabi Tel Awiw oraz wykluczenia Izraela z globalnych rozgrywek.
OPINION
UEFA rozważa zawieszenie Izraela, USA grożą zablokowaniem zakazu udziału w Mistrzostwach Świata 2026
Kraje europejskie, na czele z Hiszpanią i Norwegią, naciskają na UEFA, aby przeprowadzić nadzwyczajne głosowanie w sprawie zawieszenia Izraela w międzynarodowych rozgrywkach. Rząd Stanów Zjednoczonych zapowiedział zablokowanie ewentualnego zakazu, co prowadzi do poważnego politycznego starcia dla organu zarządzającego piłką nożną.