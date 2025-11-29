ŚWIAT
Incydent na torach w pobliżu Przesmyku Suwalskiego
Według doniesień dochodzenie jest w toku nie wniesiono jednak żadnych zarzutów w kontekście sabotażu.
Trump apeluje o ponowne zbadanie sprawy afgańskich uchodźców po postrzeleniu żołnierzy
Prezydent USA określił atak w Waszyngtonie jako "akt terroru" i nakazał wysłanie 500 dodatkowych żołnierzy.
Sąd w Wilnie skazał młodego Ukraińca za działania o charakterze terrorystycznym
Prokuratura argumentowała, że działał on “w interesie zagranicznej wojskowej służby wywiadowczej”, a rosyjska strona miała być świadoma przygotowywanych przez niego działań.
OPINIA
opinion
author
Alfonso Insuasty Rodriguez
author
Susi Snyder
author
Dr H.A. Hellyer
Autor Luke Coffey
Autor Djoomart Otorbaev
Akt dywersji na torach kolejowych: Prokuratura wskazuje nową osobę powiązaną ze sprawą
Volodymyr B. został oskarżony o udział w przygotowaniach do sabotażu.
Wulkan w Etiopii wybuchł po 12 000 latach uśpienia
Chmury popiołu z wulkanu przemieściły nad Jemenem, Omanem, Indiami i Pakistanem, zgodnie z informacjami z Centrum Doradczego ds. Pyłu Wulkanicznego w Tuluzie.
Aktywiści apelują do UE o reakcję na przemoc w Demokratycznej Republice Konga
Organizacje krytykują Europę za brak zdecydowanych działań wobec utrzymującej się przemocy w regionach Kiwu Północnego i Ituri.
