Ofensywa Trumpa na Amerykę Łacińską to próba przebudowy globalnej struktury władzy
Trwająca wrogość Stanów Zjednoczonych wobec Wenezueli - a w mniejszym stopniu również wobec Kolumbii - musi być postrzegana jako część szerszej strategii mającej na celu przeformułowanie globalnej równowagi sił w fazie przejściowej w kierunku nowego, wielobiegunowego porządku.
Długa droga Palestyny do sprawiedliwości: gdy kultura wyprzedza władzę
Od Gazy po Afrykę Południową, walka o wyzwolenie pokazuje, że polityka podąża za kulturami i że globalna świadomość może kształtować świat.
Wspominając 7 października: sporne wspomnienia i trwające konsekwencje
Dwa lata później wydarzenia z 7 października wciąż budzą głębokie kontrowersje. Narracja, która się wyłania, zależy równie mocno od interpretacji, co od faktów, kształtując sposób, w jaki świat postrzega Izrael, Palestynę i kruche perspektywy na pokój.
Rozliczenie Erdogana w ONZ: Gaza, "Wielki Izrael" i przyszłość regionu
W swoim przemówieniu podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ, prezydent Turcji przedstawił Gazę jako część szerszej walki o sprawiedliwość, suwerenność i przetrwanie regionalnego porządku.
Plan E1 Izraela zamienia rozwiązanie dwupaństwowe w iluzję
Tysiące Palestyńczyków stoi w obliczu przesiedleń w związku z planami budowy, które odizolują okupowany Zachodni Brzeg. Światowi przywódcy muszą wybrać między słowami a czynami.
